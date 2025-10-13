Dolar
41.79
Euro
48.41
Altın
4,112.43
ETH/USDT
4,160.00
BTC/USDT
114,866.00
BIST 100
10,556.18
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde konuşuyor
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (13 Ekim 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
60 saniyede ekonomide bugün (13 Ekim 2025)

Ankara
Ankara
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Gazze'deki delegasyon personelimiz kahramanca mücadele sergiledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Bursa barajlarının su seviyesi sağanak ve su kesintilerine rağmen azalmaya devam ediyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 31 Ekim'e kadar günde 5 saat kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 102. yılını kutladı

