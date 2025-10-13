60 saniyede ekonomide bugün (13 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
📈Türkiye ağustosta rekor cari fazla verdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 13, 2025
🧮9 ayda 46 ilin ihracatı arttı
🏆Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazananlar belirli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/Dmn9x6rmhD