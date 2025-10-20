60 saniyede ekonomide bugün (20 Ekim 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🤝Asgari ücret hazırlıkları başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 20, 2025
📝Ticaret Bakanlığının denetim bilançosu belli oldu
🩺Özel sağlık sigortasında yeni dönem
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/JRodNXI0ZL