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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 254,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 183,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,70, holding endeksi ise yüzde 2,91 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren yüzde 0,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de yeni konut satışları, Ifo iş dünyası güven endeksi, tüketici güven endeksi, Richmond Fed sanayi endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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