60 saniyede ekonomide bugün (05 Ağustos 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📉 Küresel piyasalar tarihi düşüş— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) August 5, 2024
🛒Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
🏘️ Emlak ve konut ilanlarında yeni dönem
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/9yGwsNQe8X