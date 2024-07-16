60 saniyede ekonomide bugün (16 Temmuz 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👵En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oluyor— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 16, 2024
💼Küresel şirketlere asgari kurumlar vergisi geliyor
💧İki bakanlıktan su verimliliği işbirliği
🪙 Bitcoin'in fiyatı 65 bin dolara yaklaştı
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/KFPrjF81qr