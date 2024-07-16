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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito Ken ile görüşme gerçekleştirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Ticaret Bakanı Bolat, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito ile görüştü

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

G-7 Ticaret Bakanları Konferansı vesilesi ile bulunduğu İtalya'da Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Saito ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerine ilişkin birçok önemli konuyu ele aldık. Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutladığımız 2024 yılında Japonya ile ticaret hacmimizi dengeli şekilde yukarılara çıkarmak, ülkemizde mevcut Japon yatırımlarını artırmak ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik sektöründe yeni ortaklıklar geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor."

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