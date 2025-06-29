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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, yarın mevkidaşı Fidan ile Ankara'da bir araya gelecek

Yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, yarın mevkidaşı Fidan ile Ankara'da bir araya gelecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Lammy, ziyaret kapsamında mevkidaşı Fidan ile bir araya gelecek.

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Görüşmede Bakan Fidan'ın Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İngiltere ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etmesi bekleniyor.

Güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasındaki yakın çalışmaların sürdürülmesinin önem taşıdığının, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayisi ve turizm alanlarındaki ilişkinin iki ülke arasındaki itici güç olduğunun vurgulanacağı öngörülüyor.

Görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğinin ifade edilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği üyesi olmayan iki müttefik Türkiye ve İngiltere’nin Avrupa'nın savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunun, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulanacağı öngörülüyor.

İngiltere’de yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin, ikili ilişkilere katma değer sağladığı, iki ülkenin, bölgesel ve küresel meselelerde yakın diyaloğunu eş güdüm ve işbirliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunun belirtileceği tahmin ediliyor.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu’daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğinin, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunun, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğinin ifade edilmesi bekleniyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesinin, adil ve sürdürülebilir barışın inşası açısından hayati önem taşıdığının, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkenin ekonomik, altyapısal ve beşeri kapasitesinin yeniden toparlanması için işbirliği yapılabileceğinin de görüşmede vurgulanacağı öngörülüyor.

Görüşme, Bakan Lammy’nin Türkiye’ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyor.

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