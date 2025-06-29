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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik menfur terör saldırısını lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Koray Taşdemir  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pakistan’a yönelik menfur terör saldırısını lanetliyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."


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