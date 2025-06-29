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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
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Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AIA

Tekirdağ

Çorlu-Tekirdağ yolu Karatepe mevkisinde bulunan tesisin çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

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