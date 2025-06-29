Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ
Çorlu-Tekirdağ yolu Karatepe mevkisinde bulunan tesisin çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
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