Dolar
39.59
Euro
45.87
Altın
3,367.63
ETH/USDT
2,345.50
BTC/USDT
103,674.00
BIST 100
9,141.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

Betül Bilsel  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdünün zirvenin ana gündemini oluşturacağını aktaran Altun, zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amerikan bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığı iddiaları yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
MSB: İran'ın füze saldırılarında Türkiye'nin bölgedeki unsurları olumsuzluk yaşamadı
Kahramanmaraş'ta çok sayıda insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
THY, AJet ve Pegasus'un bazı seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet