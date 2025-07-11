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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

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