Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti
Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.
Süleymaniye
Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.
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15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu.
Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.
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