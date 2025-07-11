Dışişleri Bakanı Fidan: Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli bir adım atılmıştır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK üyesi bir grubun silahlarını imha etmesine yönelik, "Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır." ifadesini kullandı.
Ankara
Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi, milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır.
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Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır.— Hakan Fidan (@HakanFidan) July 11, 2025
Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik…
Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.