TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değil. Bu süreç Türkiye'nin meselesidir, başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak." dedi.
TBMM
Kurtulmuş, "Komisyonun bir numaralı meselesi silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM ve millet iradesi adına takip etmek." diye konuştu.
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