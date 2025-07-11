MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü.
- Terör örgütü PKK'dan bir grup silahlarını imha etti
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye süreci başarılı olursa bütün Türkiye başarılı olmuş olacak
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için kritik eşik geçilmiştir
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır
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Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.