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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla kardeşlerimizi ailelerinden, bizden koparan FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar." dedi.

15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla kardeşlerimizi ailelerinden, bizden koparan FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. FETÖ ile mücadelemize hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. (FETÖ) Örgütten gelen en büyük tehditleri, taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. (FETÖ) Bu hain örgütü ülkemiz için tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız, bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmayacağız. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, masumla, mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

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