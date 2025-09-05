Dolar
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler ile Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
