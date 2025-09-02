Dolar
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin görüştü.

Gökhan Çeliker  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.

