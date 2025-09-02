Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Filistin davasıyla ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alınırken, Suriye'nin güneyindeki gelişmeler de değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
