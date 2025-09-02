Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki çalışmalar ve Gazze'deki insani durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Görüşmede Filistin Devletinin tanınması amacıyla 22 Eylül’de New York’ta yapılacak toplantının hazırlıkları ve Gazze’ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda konuştu.
Görüşmede, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iki Bakan, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durumu ele aldı.