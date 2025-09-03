Dolar
Gündem

Ankara Valiliğinden kent genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen is kokusunun, Kastamonu'da devam eden yangınlardan kaynaklı olduğunu ve kuzey rüzgarlarının etkisiyle hissedildiğini bildirdi.

Fatih Gökbulut, Fatma Nur Candan  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Ankara Valiliğinden kent genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin açıklama

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."

Öte yandan akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

