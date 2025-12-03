Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Başkentte ani kalp durmalarına karşı 25 noktaya yerli şok cihazı yerleştirildi

Ankara Valiliği, ani kalp durmalarına karşı Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazlarının başkentte belirlenen 25 noktaya yerleştirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle, yerli mühendislik gücü kullanılarak geliştirilen OED projesinin, Türkiye'nin gelişmiş sağlık altyapısını daha da ileriye taşıyan önemli bir teknoloji adımı olarak hayata geçirildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapılan planlama doğrultusunda cihazların kentin belirlenen 25 noktaya yerleştirilmesinin tamamlandığı ve halkın hizmetine sunulduğu aktarılan açıklamada, "ASELSAN imzalı yerli OED cihazları, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar vermekte, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Kalp durduğunda siz durmayın, OED kullanın." sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, cihazların kurulumunun tamamlandığı 25 nokta şöyle:

"Başkent Millet Bahçesi, Üreğil Millet Bahçesi, Altınköy, Kızılay Karanfil Sokak, Sincan Park, Sincan Lale Meydanı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Ulus Meydanı, Botanik Park, Sıhhiye Köprüsü Altı, Kızılay İzmir Caddesi, Kızılay Sakarya Caddesi, Kızılay Güvenpark, Gölbaşı Mogan Parkı, Tandoğan Meydanı, Sincan Harikalar Diyarı, Kurtuluş Parkı, Göksu Parkı, 50. Yıl Parkı, Batıkent Ali Dinçer Parkı, Altınpark, Esertepe Rekreasyon Alanı, Demetevler Parkı ve Gazi Park (AOÇ)."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
