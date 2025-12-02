Dolar
Sağlık

Ani kalp durmalarında "Otomatik Eksternal Defibrilatör" cihazı hayat kurtaracak

Ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen sürede Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları hayat kurtaracak.

Duygu Yener  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Ani kalp durmalarında "Otomatik Eksternal Defibrilatör" cihazı hayat kurtaracak Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen OED cihazı, kalbin kan pompalama fonksiyonunu yerine getiremediği ani kalp durması (kardiyopulmoner arrest) vakalarında hastayı tedavi etmek üzere kullanılacak.

İlk yardım bilgisi olan herkesin kolayca kullanabileceği cihaz, ani kalp durması vakalarında acil tıbbi personel vakaya müdahale edinceye kadar geçen ve "altın dakikalar" olarak tanımlanan zaman zarfında vakaya hızlıca müdahale edilmesine imkan sağlayacak.

OED cihazı, kalabalık insan gruplarının toplandığı iş yerleri, kent meydanları, ulaştırma merkezleri, oteller, havalimanları, okullar ve spor salonları gibi kamuya açık alanlarda konumlandırılacak.

Cihaza ait durum ve konum bilgileri takip sistemiyle izlenebilecek. OED cihazlarının anlık konumu, aktiflik durumu, cihazın batarya seviyesi ve vaka kullanımında hastanın anlık EKG bilgileri, 7 gün 24 saat Sağlık Bakanlığının takibi altında olacak.

Cihazın kullanımı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Birimi'nde eğitmen olarak görev yapan Hatice Biler, OED cihazının kullanımı ve acil bir müdahalenin nasıl olması gerektiği konusunda AA muhabirine bilgi verdi.

Olay yerinde yerde yatan bir kişi görüldüğünde öncelikle hastanın güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade eden Biler, güvenlik sağlandıktan sonra da hastaya sorular sorularak, bilinç kontrolü yapılması ve solunumun dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Biler, çevrede bulunanların hemen 112 Acil Servis'i aramaları gerektiğini belirterek, sağlık personeli vakaya ulaşana kadar yapılacak müdahaleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çevremde şok cihazının yerini biliyorsam OED'yi istiyorum. Sonra hastanın ağzına bakıyorum, bir şey varsa çıkartıp başını çıkarmadan alıyorum. Solunumunu dinliyorum. Nefes alıp almadığını 10 saniye dinledikten sonra hastam nefes almıyorsa hemen kalp masajına başlıyorum. Solunumu verdikten sonra hemen şok cihazını ve cihazı açıp pedleri alıyorum ve üzerinde gösterildiği şekilde hastaya yapıştırıyorum ardından cihazın komutlarını dinliyorum. Cihazım bana 'hastaya dokunmayın analiz ediyorum' diyor. Analizini yaptıktan sonra eğer şoklanabilir bir ritim varsa 'bekleyin, dokunmayın' diyor. Şok verildikten sonra eğer hasta dönmemişse kalp masajına devam edin diyor. 30 kalp masajını ritimle birlikte devam ediyorum. 'Solunum verin' diyor. 112 ekipleri olay yerine gelene kadar bu işleme devam etmem gerekiyor. Hasta hayata döndüyse yan yatış pozisyonuna alarak ambulans ekibi gelene kadar hastanın yanından kesinlikle ayrılmamam gerekiyor. Cihaz güvenli bir cihaz. Eğer kalbi çalışıyorsa, kesinlikle çalışan kalbe şok uygulamaz. Sadece ritmi analiz eder, şoklanabilir bir ritim varsa. Kalbi duran hastalarda o zaman şokunu verir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
