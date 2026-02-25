Dolar
İstanbul Merter Polisevi’nde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Sağlık

83 yaşındaki hastanın kalbi "özel operasyonla" rahatlatıldı

Konya'da kalp kapak yetmezliğine bağlı rahatsızlıkları artan 83 yaşındaki hasta, şikayetlerine son vermek için kasıktan girilerek gerçekleştirilen özellikli işlemle tedavi edildi.

Abdullah Doğan  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
83 yaşındaki hastanın kalbi "özel operasyonla" rahatlatıldı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Yüksek riskli kalp hastası görülen Melek Yıldız, kalbin sağ tarafında yer alan triküspit kapağındaki fonksiyon kaybına bağlı bacak ve karnında ileri derecede şişlik gelişmesi nedeniyle hastaneye başvurdu.

İki yıldır uygulanan ilaç tedavisine rağmen şikayeti geçmeyen hastanın karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı şikayetleri daha da arttı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yıldız, cerrahi müdahale yüksek risk taşıması nedeniyle alternatif tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Alsancak, hastaya kapalı anjiyografik tedavi yöntemi olan işlemi başarıyla gerçekleştirdi.

Açık kalp ameliyatı için yüksek riskli kabul edilen hasta, kasık toplardamarından girilerek yapılan yöntemle rahat nefes almaya başladı, vücudunda bulunan şişliklerde hızlı düzelme izlendi.

"Bu operasyon Türkiye'de çok sık yapılan bir şey değil"

Operasyonun detaylarını AA muhabiriyle paylaşan Doç. Dr. Alsancak, hastanın daha önce şiddetli kalp kapak hastalığı ve yaygın ödem nedeniyle ameliyat önerisi aldığını ancak mevcut klinik durumu nedeniyle açık cerrahinin uygun görülmediğini söyledi.

Hastayı yaklaşık iki yıldır takip ettiklerini anlatan Alsancak, şunları kaydetti:

"Teyze için özel bir operasyon yapmaya karar verdik. Bu operasyon Türkiye'de çok sık yapılan bir şey değil. Biz hastayla bunu paylaştık. Vücudun üst toplar damarıyla alt toplar damarına kapaklı stent yerleştirip tricValve dediğimiz işlemi yaptık. Bu işlemdeki amacımız kalbin iş yükünü azaltmak. Karaciğerdeki yüksek basıncı azaltarak hastanın şişliklerini gidermeye yönelik bir işlem. Hafif uyutarak, genel anestezi almadan yaklaşık yarım saat süren işlemle hastayı sağlıklı şekilde çıkardık. İşlem sonrasında hızlı bir yanıt aldık. Vücudundaki şişlikler gerilemeye başladı. Bu işlemi yapmadığımızda hastanın beklenen yaşam süresi çok ciddi şekilde kısalacaktı. Rahatlamasını bekliyoruz. Genellikle işlemden 3-4 gün sonra hastayı taburcu ediyoruz."

"Sabaha kadar yatamıyordum, şimdi iyiyim"

Melek Yıldız ise işlem öncesi günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını belirterek, "Önceden eğilemiyordum. Yerden bir şey alamıyordum. Karnımda devamlı şişkinlik oluyordu. Defalarca hastaneye gittim, Yakup Bey ilgilendi, Allah razı olsun. Eskisi gibi değilim. Karnımdaki şişlik gün gün inecek inşallah. Sabaha kadar yatamıyordum, şimdi iyiyim." dedi.

