Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,977.60
BTC/USDT
68,208.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu

İngiliz hastanın ülkesinde tedavi edilemeyen kronik ayak bileği sorunu, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen "yeniden yapılandırma" ameliyatıyla giderildi.

Duygu Yener  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu

Ankara

Ülkesinde 6 yıl boyunca kalıcı bir tedavi planı oluşturulamayan "kronik ayak bileği instabilitesi" sorunu yaşayan İngiliz vatandaşı Mark Norris, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen "yeniden yapılandırma" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda güçlenen Türk üniversitelerinin bilimsel birikiminin uygulama alanındaki başarılarına, SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda bir yenisi daha eklendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uzun yıllar süren ağrı, tekrarlayan burkulmalar ve fonksiyon kaybı nedeniyle yaşam kalitesi ciddi biçimde düşen Norris, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen "kapalı ayak bileği artroskopisi" ve "Broström prosedürü" ile sağlığına kavuştu.

Gençlik yıllarında futbol oynarken başlayan ve zamanla kronikleşen ayak bileği sorununun, 20-25 yaş aralığında daha da kötüleştiğini ve futbolu bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Norris, İngiltere'de farklı sağlık merkezlerine başvurduğunu ancak somut bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.

İngiltere'deki tedavi süresince kendisine ağır ilaçlar verildiğini ancak bu yöntemle sağlığına kavuşamadığını aktaran Norris, Türk olan eşi vasıtasıyla Türkiye'de tedavi umudu aradığını anlattı.

Türkiye'ye geldikten sonra SDÜ Hastanesine başvurduğunu kaydeden Norris, "Ameliyat sonrasında üniversite hastanesindeki hizmet olağanüstüydü. Profesyoneller ve üniversite öğrencileri tarafından bakım gördüm. Son derece profesyonel ve özverililerdi, herkes çok yardımcıydı. Bu hastanede kendimi çok rahat ve güvende hissettim." ifadelerini kullandı.

"Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık"

Operasyon ile ilgili bilgi veren SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Erdem Karapınar, yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya kronik ayak bileği instabilitesi (tekrarlayan yarı çıkık ve gevşeme durumu) tanısı konulduğunu belirtti.

Hastanın, uzun bir süreç sonunda ülkesinde ameliyat olamayınca Türkiye'ye geldiğini aktaran Karapınar, "Ayak bileğinde, kronik yarı çıkık olarak tanımlayabileceğimiz bir tablo üzerine ameliyat önerdik. Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık." bilgisini verdi.

Uzun süre ayak bileği ağrısı yaşayan ve sık burkulma sorunu bulunan hastalarda uygulanan ileri bir cerrahi tedavi yöntemi olan "kapalı ayak bileği artroskopisi" ve "Broström prosedürü", daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve hastaların günlük yaşama ve spora güvenle dönebilmesine imkan tanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "dijital oyun platformlarına" ilişkin açıklama
"Kar kaplanları", Ağrı-Kağızman kara yolunda metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı
Adana polisi uyuşturucuyla mücadele için okullardan tamir atölyelerine birçok alanda çalışma yapıyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu

İngiliz hasta şifayı Türkiye'de buldu

Yapay kalple yaşama tutunan Ayyıldız şimdi hastalara cesaret veriyor

Karaman'da tuvaletini yapamayan çocuğun bağırsağından iki mıknatıs çıkarıldı

Staj yaptığı iş yerinde kafasından yaralanan genç yapay kemik ameliyatı için destek bekliyor

Staj yaptığı iş yerinde kafasından yaralanan genç yapay kemik ameliyatı için destek bekliyor
Çanakkale'de 81 yaşındaki prostat kanseri hastası kapalı yöntemle ameliyat edildi

Çanakkale'de 81 yaşındaki prostat kanseri hastası kapalı yöntemle ameliyat edildi
Otuz yıl ertelediği guatr ameliyatında 2 kiloya yakın kitle çıkarıldı

Otuz yıl ertelediği guatr ameliyatında 2 kiloya yakın kitle çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet