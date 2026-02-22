Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,972.40
BTC/USDT
67,994.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

En çok temasın yaşandığı ilçe 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu, onu 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal ve 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Hikmet Faruk Başer  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul

İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere 123 bin 538 kişi başvurdu, 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

Köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt gibi hayvanların ısırması veya yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi yollarla insanlara geçen kuduz hastalığı ölümle sonuçlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünyada 59 bini aşkın kişi kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Kuduz hastalığının kuluçka süreci, bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben genellikle 14-90 gün sürüyor. Klinik belirtiler meydana geldikten sonra dramatik şekilde ölümle sonuçlanan kuduz hastalığı, aşıyla yüzde 100 tedavi edilebiliyor.

AA muhabirinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, kentte kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu.

Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu.

En çok vakanın yaşandığı ilçe Kadıköy

İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.

Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti.

Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 aşı merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.

En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un 39 ilçesindeki kayıtlı vakalar şöyle:

İlçeler

Köpek

KediYabani hayvan (Tilki, kurt, çakal vb.)Diğer (Sığır, at, eşek vb.)Toplam
SahipliSahipsizSahipliSahipsiz
Adalar15961751323646
Arnavutköy9025613411041171602
Ataşehir1675393592893063964
Avcılar1235531681627422477
Bağcılar752121592177332629
Bahçelievler663031822560613118
Bakırköy562871281965552446
Başakşehir1123221442682343267
Bayrampaşa641771111061021415
Beşiktaş1072761512604253145
Beylikdüzü2034252282027252890
Beykoz10969589314010354078
Beyoğlu1673891562028292751
Büyükçekmece1883242011557182279
Çatalca174256131782391355
Çekmeköy72265198169712372281
Esenler521241361172201486
Esenyurt2009443452982564482
Eyüpsultan11532220223124102965
Fatih7940415833906134050
Gaziosmanpaşa1002882321441022063
Güngören2295921078411292
Kadıköy3347365476857278483
Kağıthane1153712381922152652
Kartal2785053523847294993
Küçükçekmece1732574093969074815
Maltepe1795873584183255314
Pendik14057323043782205343
Sancaktepe10937221622816203004
Sarıyer14791722533740164679
Silivri13785021512311172451
Sultanbeyli851411331329021690
Sultangazi1571842811744252373
Şile113185488998111264
Şişli1602773372295463079
Tuzla1104531642682143414
Ümraniye13142132943217125221
Üsküdar1433833345561356429
Zeytinburnu38176801351351653
Toplam490514940821795016121339123538

"Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda profilaktik uygulamaya başlamamız gerekiyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun santral sinir sistemini tutan ölümcül hastalık olduğunu söyledi.

Kuduzun temas öyküsü bulunan kişilerde hızlı müdahale gerektirdiğine dikkati çeken Güner, İstanbul'da 7/24 hizmet veren 25 kuduz aşı merkezinin bulunduğunu belirtti.

İstanbul'da 2025 yılında 123 bin 538 kişinin kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere başvurduğu bilgisini veren Güner, "Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da sahipsiz hayvanlarla ya da hayvan sevgisinden kaynaklı temaslar yaşanabiliyor. Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda, tırmıklarda, ısırıklarda en azından profilaktik uygulamaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Kuduzla mücadelede planlama ve organizasyonun yıllardır sürdüğünü dile getiren Güner, Türk sağlık sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle hem tedavi hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinde devrim yarattığını söyledi.

Doç. Dr. Güner, aşıların Ankara'daki ana depodan çıkışından uygulama anına kadar soğuk zincir sistemiyle takip edildiğini anlattı.

Vatandaşlara kuduz konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Güner, sahipsiz hayvanlar, kedi, köpek ya da kemirgenlerle temas sırasında yaralanmalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Herhangi bir tırmık ve doku bütünlüğünde zedelenme olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ya da İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulan 25 kuduz merkezine başvurulması gerektiğini belirten Güner, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde profilaksisi ve aşılaması yapılırsa kuduz, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık ama geç kalındığında ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi de göz önünde bulundurmamız lazım. Korkmamızı, tedirgin olmamızı gerektiren bir husus yok. Erken müdahale edilirse herhangi bir sıkıntı olmadan vatandaşlarımız şifaya ulaşır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri tepsi mantısı
Isırgan çorbası
Çullama
Dizi ve filmlerdeki suç örnekleri çocukları şiddete yönlendirebiliyor
Tekirdağ ve Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Lüks saatlerin tamirinde İstanbul'a yurt dışından talep giderek artıyor

Lüks saatlerin tamirinde İstanbul'a yurt dışından talep giderek artıyor

İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı mevsim normallerinin altında kaldı

Fatih'te 3 İETT otobüsü durağa yanaşırken kaza yaptı

Fatih'te 3 İETT otobüsü durağa yanaşırken kaza yaptı
Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı

Hava yollarında dijital sistemle 30 bin 750 yolcu talebi alındı
İstanbul'da ocakta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı

İstanbul'da ocakta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet