Gündem

Haramidere'nin kırmızı akması ve kokması vatandaşların şikayetine neden oldu

Esenyurt'ta, fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nin kırmızı rengi ve yayılan kötü koku, çevrede yaşayanları rahatsız ediyor.

Alper Korkmaz  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Haramidere'nin kırmızı akması ve kokması vatandaşların şikayetine neden oldu

İstanbul

İşletmelerin atık sularının kontrolsüz ve arıtmasız şekilde karıştığı öne sürülen derenin rengi bu sabah kırmızıya döndü. Derenin kırmızı akan bölümünün yaklaşık 1 kilometre ilerisinin de beyaz köpüklü aktığı görüldü.

Derenin geçtiği noktaya yakın yerlerde ikamet edenler, derenin zaman zaman bordo ve siyah aktığını, kötü koku ve kirlilik sorununun uzun süredir devam ettiğini, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Pınar Mahallesi sakinlerinden Fahri Açar, sorunun uzun süredir devam ettiğini dile getirerek, "Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözümün bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için devamlı burası kırmızı akıyor. Çevreye de koku yayılıyor. Yazın daha çok kokuyor." diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini Bahri Ergün de 20 senedir durumun böyle olduğunu belirterek, derenin üzerinin kapanması için yetkililerden destek istedi.

