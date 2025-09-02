Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Belçika'nın başkenti Brüksel'de sanatçılar kent merkezinde toplanarak, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini tek tek okudu.
Brüksel
Brüksel'deki Kraliyet Tiyatrosu önünde bir araya gelen sanatçılar, "Gazze çocuklarının sessizliği" adını verdikleri gösteride 18 bin 700 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yönetmenler Thierry Michel ve Mourad Boucif’in öncülüğünde gerçekleşen buluşmada sanatçılar, öldürülen çocukların tek tek isimlerini okudu.
Ayrıca gönüllü olarak katılan vatandaşlar da isimlerden bazılarını okudu.
Sanatçılar, "İsimleri anmanın unutmayı reddetmek" anlamına geldiğini ve etkinliğin "kolektif bir yas ve hafızayı canlı tutma" amacı taşıdığını vurguladı.
Kentin alışveriş caddelerinin bulunduğu işlek kısmında düzenlenmesi nedeniyle etkinlik, vatandaşlar ve turistler tarafından ilgi gördü.
Bazılarının gözyaşlarını tutamadığı ve birbirlerine sarıldığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.