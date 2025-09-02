Dolar
41.14
Euro
48.09
Altın
3,501.88
ETH/USDT
4,366.30
BTC/USDT
111,330.00
BIST 100
10,859.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusuna yedek asker katılımı düşük kaldı

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusuna yedek asker katılımının az olduğu belirtildi.

Mustafa Deveci  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusuna yedek asker katılımı düşük kaldı

Ankara

Yerel basında yer alan haberde, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail ordusuna 60 bin yedek askerin silah altına alınma sürecinin bugün başladığı aktarıldı.

Bunun Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük sayıda" yedek askerin silah altına alınması süreci olduğu ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 2 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olduğu kaydedildi.

Birçok yedek askerin kişisel ve mali durumunu gerekçe göstererek silah altına alınmaktan muaf tutulması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olması nedeniyle İsrail ordusunun ciddi zorlukla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırıların planlanana göre 4 ila 5 ay sürmesinin tahmin edildiği ancak bunun uzamasının beklendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almayı hedefliyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

Benzer haberler

Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusuna yedek asker katılımı düşük kaldı

BM, Gazze'ye yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu girişiminden memnun

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de yaralılar Nasır Hastanesi'nin avlusuna kurulan çadırda tedavi ediliyor

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de yaralılar Nasır Hastanesi'nin avlusuna kurulan çadırda tedavi ediliyor
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet