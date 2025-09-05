Dolar
41.25
Euro
48.37
Altın
3,595.07
ETH/USDT
4,327.40
BTC/USDT
111,455.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitime başladığı haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Rüveyda Mina Meral, Ali Cevahir Aktürk, Yasin Cingöz  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Yaz tatilinin bitimiyle beraber kent genelinde ana arter ve caddelerde akşam saatlerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Okul servislerinin de yola çıktığı haftanın son iş gününde Anadolu ve Avrupa yakalarında trafikte yoğunluk dikkati çekiyor.

Anadolu Yakası'nda, TEM Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda başlayan trafik yoğunluğu Ankara-Samandıra yol ayrımına kadar devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönü ile Avrasya Tüneli çıkışında araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt ile Mahmutbey gişelerine kadar yoğunluk sürüyor.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl önce şehit olan Piyade Er Yılmaz'ın ailesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zeka ve dijital teknolojilerle denetimler yaygınlaşacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: 'Kanıt' ve 'Tanık' kitapları bu insanlık suçunun belgeleri olarak sunuldu
Bakan Göktaş: Yaşlı hizmetlerinde hedefimiz, büyüklerimizi geleceğin asli aktörleri haline getirmek

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek

Galatasaray ile Çaykur Rizespor maçında biletsiz kişileri içeriye alan güvenlik görevlileri yakalandı

İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da okullarda uyum haftası ve haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet