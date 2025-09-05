Dolar
Gündem

İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek

İstanbul Valiliği, 8 Eylül Pazartesi günü kentte bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatlerinde yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Koray Taşdemir  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağı anımsatıldı.

Kentte 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı, ilk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 8 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

