Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış Türkiye demek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin “32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.
Terörsüz Türkiye hedefi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Arzumuz grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz. 86 milyonun birliğini ve huzurunu etkileyecek hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, milletim bunu affetmez. Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla hatta mesafeyle bakanları anlıyor, onların tereddüdünü gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. (AK Parti, MHP, DEM Parti) Biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. " şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Meseleyi ideolojik kavgaların, siyasi çekişmelerin mezesi yapmayan herkesin olumlu, olumsuz her türlü görüşünün başımızın üstünde yeri var"
"Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayınlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor"
"Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor"
"Biz kiminle, hangi güç odaklarıyla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır"
"Parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti, sadece MHP, sadece DEM'e değil siyaset kurumunun tamamına çok önemli mesuliyetler yüklemektedir"
"(Özgür Özel'e) Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Allah aşkına ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu. Bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere 'bir duvarın tuğlaları gibi' kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller"
"Yeni senaryoyla karşı karşıyayız. Sokak tehditlerini siyaset zırhına sığınılarak yapılan kanunsuz eylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz"
"Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek"
"(Terörle mücadele) Artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyona harcayacağız"
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