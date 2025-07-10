Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti https://t.co/yq5A9Ledza pic.twitter.com/fNu574DOI9— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 10, 2025
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