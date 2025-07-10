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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/ TCCB

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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