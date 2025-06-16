Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Milli Muharip Uçak KAAN satışı) Yaklaşık 15 milyar doları bulan tarihi anlaşmanın ülkemiz ve Endonezyalı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"(İsrail) İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor"
"Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız"
"(İsrail-İran çatışması) Cuma gününden beri gerek şahsen gerek Dışişleri Bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık. Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım yaşanacak başka felaketlere yol açar. Bu felaketler genellikle zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır."
"Gazze'yi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama o vakit iş işten geçmiş olacak"
"İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir"
"Şayet siyasi, sosyal, ekonomik, askeri olarak güçlü değilseniz, kendinize yeterli değilseniz, caydırıcılık seviyesine ulaşamamışsanız işiniz çok zor"
"Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz"
"Çok uzun olmayan bir süreçte, hiç ama hiç kimsenin, bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız"
"(Savunma sanayii) Envanterimize giren ürünleri, caydırıcılığımızı destekleyecek şekilde ve miktarda imal etme safhasına geldik"
"Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız"
"İktidarımız ve ittifakımız, bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir, teminatıdır"
"86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir. Türkiye Yüzyılının inşasına Allah'ın izniyle kimse mani olamayacaktır"
"Gün, sorumlu siyaset yapma günüdür. Türkiye, hadiseleri devlet aklıyla, köklü tecrübesiyle okumakta, sağduyulu ve soğukkanlı şekilde değerlendirmektedir"
"Türkiye'nin en büyük ihtiyacı birlik ve kardeşlik siyasetidir. Birbirimize güvenerek 86 milyon kalp kalbe vererek güzel yarınlara hep birlikte varacağız"
"Türkiye, 86 milyonun güvenliği ve huzuru için adımlar atmaktadır. Birileri gibi ateşe benzin dökmenin değil, bir an önce yangını söndürmenin derdindeyiz"
"(Deprem bölgesi) Perşembe günü Kahramanmaraş'ta 250 bininci afet konutunun anahtarlarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"
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