Dolar
40.60
Euro
47.46
Altın
3,399.90
ETH/USDT
3,858.50
BTC/USDT
117,281.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırılarak daha güçlü tedbirler alındığını belirterek, "Kurumumuz dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama

Ankara

BTK tarafından son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarıyla ilgili adli sürece ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sürecin bir üniversitenin şikayetiyle BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatıldığı hatırlatılarak, "Sahte e-imza (NES - Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

BTK tarafından tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza'nın iptal edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS unvanını da içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların e-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama
Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

Benzer haberler

BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama

BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet