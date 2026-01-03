Kars'ta devrilen yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kars
Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, Ömer Soylu idaresindeki 34 SD 1421 plakalı yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.