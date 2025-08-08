Dolar
40.70
Euro
47.57
Altın
3,395.91
ETH/USDT
3,901.40
BTC/USDT
117,350.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." dedi.

Şerife Çetin  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti

New York

Polyansky, BM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail hükümetinin Gazze'yi tamamen işgaline ilişkin planı hakkında bir soruyu yanıtlayan Polyansky, Rusya'nın tutumunun BM Güvenlik Konseyi'nde hemen hemen herkesle aynı olduğunu ifade etti.

Polyansky, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz." diye konuştu.

Bu planın tüm BM kararlarını ihlal edeceğini kaydeden Polyansky, İsrail-Filistin meselesine ilişkin tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama
Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı

Benzer haberler

Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti

Rusya, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planının "yanlış yönde bir adım" olacağını belirtti

Trump'tan Ukrayna ile ateşkes konusunda Putin'e sitem: Bu durum ona kalmış

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırılarında 6 kişi öldü

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Gazze'ye destek mesajı
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi

İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
"Altın Minber" 21. Kazan Uluslararası Film Festivali 5-9 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

"Altın Minber" 21. Kazan Uluslararası Film Festivali 5-9 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet