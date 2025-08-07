Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan ve sitenin duvarına çarparak devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Bursa
Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde, Yusuf K. (45) idaresindeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyon, yol kenarındaki sitenin duvarına çarparak devrildi.
Devrilmeden önce araçtan atlayarak hafif yaralanan Yusuf K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.