Dolar
40.60
Euro
47.46
Altın
3,399.90
ETH/USDT
3,858.50
BTC/USDT
117,281.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan ve sitenin duvarına çarparak devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Harun Şekerli  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi Fotoğraf: Harun Şekerli/AA

Bursa

Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde, Yusuf K. (45) idaresindeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyon, yol kenarındaki sitenin duvarına çarparak devrildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devrilmeden önce araçtan atlayarak hafif yaralanan Yusuf K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama
Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

Benzer haberler

Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi

Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi

Bursalı kadınlar 5 kilogram unla başladıkları üretim sayesinde kahvaltı evi sahibi oldu

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bursa'da orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi temmuzda 3,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Yüzmede engel tanımayan sporcular başarıya doymuyor

Yüzmede engel tanımayan sporcular başarıya doymuyor
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet