"Futbolda bahis" soruşturmasında 29 şüpheliye tutuklama talebi
Savcılıkça ifadeleri alınan aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.
Aralarında Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Alassane Ndao, Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ümit Kaya, Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Volkan Erten ve Şahin Kaya tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılık Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih
Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanması istenen Mert Hakan Yandaş'ın ifadesine ulaşıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yandaş'a, emniyetteki ifadesi sırasında, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) verilerine göre üzerine kayıtlı tapu ve araçları elde ettiği tarihlerdeki gelir kaynağı soruldu.
Sivas'ta bulunan gayrimenkulü Sivasspor'da oynadığı dönemde aldığını söyleyen Yandaş, kalan tüm taşınmazların kaynağının Fenerbahçe'den elde ettiği gelir olduğunu ifade etti.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tanzim edilen rapora göre, şüphelilerden Ersen Dikmen'e para gönderdiği 2021-2025 yılları arasında, Bilyoner isimli bahis sitesinde Dikmen adına açılan hesaptan Fenerbahçe Spor Kulübü müsabakalarına yapılan bahis kuponları hakkında bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Yandaş, hiçbir fikrinin olmadığını söyledi.
Yandaş, Dikmen ile sık sık futbol muhabbeti yaptıklarını belirterek, "Yalnız benim herhangi bir yönlendirmem asla olmamıştır. Fenerbahçe, çıktığı her maça kazanmak için çıkar, Fenerbahçe maçına bahis yapılmaz. Benim bu konuyla hiçbir alakam yoktur." dedi.
Yandaş'a, Ersen Dikmen ile olan WhatsApp yazışma içeriklerinde, yapılan müsabaka bahisleriyle alakalı ifadeler olduğu, yazışma içeriklerinden Dikmen'e para gönderdiğinin tespit edildiği ve MASAK raporunda da sürekli olarak Dikmen'e para gönderdiğinin anlaşıldığı ifade edilerek, aralarındaki ilişki hakkında detaylı ifade vermesi istendi.
Bunun üzerine hiçbir siteden bahis oynamadığını dile getiren Yandaş, "Yaptığımız sohbetlerin tamamı boş makara muhabbetlerdir. Bahis oynamadım, kimseyi de bahis oynamak için yönlendirmedim. Abi kardeş ilişkisi çerçevesinde onun bana daha önceden yapmış olduğu yardımlara karşılık göndermiş olduğum bedellerdir. Paraları nerede kullandığını bilmem mümkün değildir. Kendisiyle sık sık futbol konuşuruz, WhatsApp görüşmeleri de futbola ilişkindir, içeriği de tamamen şaka ve futbol goygoyundan ibarettir." ifadelerini kullandı.
"Ersen Dikmen'in yaptığı abilikler karşılığında kardeşlik görevimi yerine getirdim"
WhatsApp grubunda yer alan yazışma içeriklerinde birçok yasa dışı bahis sitesinden farklı oyunların oynandığına dair fotoğrafların olduğu belirtilerek, bu konuda ifade vermesinin istenmesi üzerine Yandaş, herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını, söz konusu görüntülerin eğlence amacıyla yapıldığını anlattı.
Yandaş, emniyet ifadesine şunları da ekledi:
"Ben yasa dışı/yasal bahis oynamadım. Eğlence ve makara amacıyla yapılmış konuşmalar ve çekilmiş fotoğraflardır. Bana sorduğunuz soruların içeriğindeki müsabakaların benimle uzaktan yakından alakası yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyor ve serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bir kez daha yineliyorum ki Ersen Dikmen'in bana yaptığı abilikler karşılığında ben de ona kardeşlik görevimi yerine getirdim. Aramızdaki para alışverişlerinin yegane sebebi budur. Ben hiç kimseyi bahis oynamaya yönlendirmedim ve buna teşvik etmedim."
Savcılıkta verdiği ifadesinde ise yasa dışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadığını ve profesyonel kariyerinde hiçbir şekilde şike teklifi almadığını vurgulayan Yandaş, şike yapmadığını, kimsenin kendisine oynayacağı veya oynadığı müsabakalarla ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadığını anlattı.
Yandaş, profesyonel olarak sözleşmeli olduğu futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasa dışı bir şekilde kupon yapmadığını belirterek, Dikmen'in, futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını bildiğini, ancak bu denli yüksek miktarlarda ve kendi gönderdiği paralarla bunu yaptığını bilmediğini söyledi.
Ersen Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmediğini dile getiren Yandaş, "Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Aramızda böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yasa dışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Hakkımda yasa dışı bahis kapsamında istihbari bilgi bulunan kişilerle olan para transferi olağan para transferidir. Bilyoner isimli yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti." beyanında bulundu.
Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içeriklerinin kendisine ait olduğunu belirten Yandaş, konuşmaların futbol üzerine olduğunu söyledi.
Yandaş, V.N. ile Sivasspor'da oynadığı dönemde tanıştığını ifade ederek, "İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasa dışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.
Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.
Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenilmişti.