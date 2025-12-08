Dolar
Gündem

Ordu'da asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tadilattaki bir iş yerinde asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hacer Öztürk  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Ordu'da asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu

Yunus Emre Mahallesi'nde tadilat yapılan iki katlı iş yerinde bulunan Mustafa Çöp, asma katın çökmesi sonucu alt kattaki ofise düştü.

Kazanın yaşandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, Çöp'ün kazanın ardından yara almadığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
