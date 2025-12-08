Ordu'da asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, tadilattaki bir iş yerinde asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ordu
Yunus Emre Mahallesi'nde tadilat yapılan iki katlı iş yerinde bulunan Mustafa Çöp, asma katın çökmesi sonucu alt kattaki ofise düştü.
Kazanın yaşandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, Çöp'ün kazanın ardından yara almadığı görüldü.
