İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırılarında 6 kişi öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail ordusu, Baalbek'e bağlı Keferdan ve Zahle beldelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.
Keferdan beldesinde evinin önünde İHA ile hedef alınan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
İsrail İHA'sı Zahle beldesinde bir aracı vurdu: 5 kişi öldü
İsrail, Zahle beldesinde de İHA ile bir aracı hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.
İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesine düzenlediği saldırılarda da 1 kişi yaşamını yitirmişti.