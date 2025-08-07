Dolar
40.61
Euro
47.36
Altın
3,392.56
ETH/USDT
3,827.40
BTC/USDT
116,409.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırılarında 6 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Ekrem Biçeroğlu  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırılarında 6 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ordusu, Baalbek'e bağlı Keferdan ve Zahle beldelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Keferdan beldesinde evinin önünde İHA ile hedef alınan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sı Zahle beldesinde bir aracı vurdu: 5 kişi öldü

İsrail, Zahle beldesinde de İHA ile bir aracı hedef aldı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesine düzenlediği saldırılarda da 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı
YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu
Yeşilay "Bağımlılık Ekonomisi" konulu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te 4 yangın çıktı

Benzer haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırılarında 6 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusuna düzenlediği İHA saldırılarında 6 kişi öldü

Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı

Gazzeli anne, İsrail'in öldürdüğü kızının kıyafetlerini diğer çocuklarını doyurabilmek için satmak zorunda

Gazze'deki kıtlığı inkar edip İsrail'den övgü alan Bild gazetesi, Alman Basın Konseyi'nin en çok kınadığı medya kurumu

Gazze'deki kıtlığı inkar edip İsrail'den övgü alan Bild gazetesi, Alman Basın Konseyi'nin en çok kınadığı medya kurumu
İsrail'in hava yolu şirketi, protesto sonrasında Paris'teki ofisini boşaltıyor

İsrail'in hava yolu şirketi, protesto sonrasında Paris'teki ofisini boşaltıyor
BBC'nin yayınlamadığı belgeselin yapımcısı, Gazze'de yaşananları belgelemeyi sürdüreceklerini söyledi

BBC'nin yayınlamadığı belgeselin yapımcısı, Gazze'de yaşananları belgelemeyi sürdüreceklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet