Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,873.62
ETH/USDT
4,320.10
BTC/USDT
117,270.00
BIST 100
11,213.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Dünya

Fransız siyaset bilimci Guenole, Küresel Sumud Filosu alıkonulursa açlık grevine başlayacağını söyledi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız siyaset bilimci Thomas Guenole, İsrail makamlarının filoyu alıkoyması halinde açlık grevine başlayacağını belirtti.

Esra Taşkın  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Fransız siyaset bilimci Guenole, Küresel Sumud Filosu alıkonulursa açlık grevine başlayacağını söyledi

Paris

Filoya bağlı Aurora gemisinde bulunan Guenole, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransız siyaset bilimci Guenole, İspanyol askeri gemisinin hala filonun yanında olup olmadığını bilmediğini ancak İtalyan gemisinin gitmiş olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Guenole, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın bizlere iyi yolculuklar dilediğini ve limana varmamızı temenni ettiğini biliyorum ve bunu kamuoyu önünde de ifade etti. Bu diplomatik açıdan bir anlam taşıyor." dedi.

Gece tanımlanamayan bir askeri geminin filonun etrafında tur attığını aktaran Guenole, şöyle devam etti:

"Tanımlanamayan ikinci bir gemi, Alma'ya o kadar yakın manevralar yaptı ki Alma bir an gerçekten bir çarpışma olacağını sandı. Size bunu, mesafenin ne kadar az olduğunu anlatmak için söylüyorum. Her iki durumda da bu gemiler, bizim filomuzdaki şu veya bu gemiye yaklaştığında, elektronik cihazlarda ciddi aksamalar yaşandı." diye konuştu.

Guenole, gece yaşananlardan dolayı filoya alıkonulması halinde yapmaları gereken protokolleri tekrar ettiklerini anlattı.

"(Gazze'ye) Varırsak, elimizdeki her şeyi dağıtacağız"

Yolculuklarının sembolik olmadığına dikkati çeken Guenole, şöyle devam etti:

"Götürdüğümüz gıda ve ilaçların Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaçları karşısında bir damla su olduğu doğru. Çok daha fazlası gerektiğini gizlemiyoruz. Biz yalnızca yüklerimizi götürmek için burada değiliz. Aynı zamanda, biz bir insani yardım koridoru için köprübaşını tutmak amacıyla da buradayız."

Guenole, Gazze'ye varmayı başarmaları halinde dünya genelinden insani yardım takviyelerinin gelmesini bekleyeceklerini vurgulayarak, "Eğer durdurulmazsak, Gazze'ye bu gece veya yarın sabah varacağız. Varırsak, elimizdeki her şeyi dağıtacağız." şeklinde konuştu.

Filodaki doktor, sağlık personeli ve insani yardım çalışanlarının Gazze'de kalmak isteyebileceğine ancak bunun şahsi seçimler olacağına işaret eden Guenole, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye varması halinde, farklı önemli sivil toplum kuruluşlarının da hemen yola çıkacağını vurguladı.

Guenole, filoya katıldığı için bir müddet göremeyeceği 4 yaşındaki kızına bunun nedenlerini doğrudan anlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Ona, denizin ötesinde Filistin adında uzakta bir ülke bulunduğunu, burada erkek, kadın, çocuk ve bebeklerin açlıktan öldüğünü çünkü İsrail adında başka bir ülkenin askerlerinin gıda ve ilaçların girişine izin vermediğini, bu nedenle, gıda ve ilaç götürmek için gemilere bindiğimizi söyledim."

Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de kıtlık yaşandığını açıkladığını anımsatan Guenole, "Gazze'deki Filistinlerden yarım milyonu kıtlık çekiyor, ayrıca aşırı açlık, yani kıtlıktan önceki aşamada olan bir milyon kişi daha var." ifadelerini kullandı. Guenole, kıtlıktan sonraki aşamanın ölüm olduğuna dikkati çekti.

Guenole, Gazze'deki bu kıtlık durumunun insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurgulayarak, çatışma alanındaki sivillere gıda ve ilaç götüren bir insani yardım koridorunun geçilmesini reddetmenin ise Cenevre Sözleşmesi'ne göre bir savaş suçu teşkil ettiğinin altını çizdi.

"Fransız vatandaşları hayati bir tehlikede olduğu için müdahale etmek onların görevi"

Filoda yaklaşık 40 Fransız vatandaşı olduğunu söyleyen Guenole, "Bizler barışçıl, silahsız insani yardım gönüllüleriyiz. Kıtlık, aşırı açlık ve tedavi edilebilir hastalıklar çeken insanlara gıda ve ilaçlar götürüyoruz. İsrail, savaş alanındaki sivillere bunları götürmemizi engelleyerek bir savaş suçu işlemeye hazırlanıyor." dedi.

Guenole, Fransız diplomasisinin artık ciddi şekilde tepki göstermesini istediğini dile getirerek, "Fransız vatandaşları hayati tehlikede olduğu için müdahale etmek onların görevi." diye konuştu.

İsrail'in filoyu alıkoyması halinde, muhtemelen askeri hapishanelere götürüleceklerini kaydeden Guenole, böyle bir şey yaşanması durumunda serbest bırakılmaları için açlık grevine başlayacağını ifade etti.

Filo için seferber olanların kendilerini duygulandırdığını ve yalnız hissetmemelerini sağladığını anlatan Guenole, Avrupalı öğrencilerin filoyu desteği hakkında ise şunları kaydetti:

"Şu anda seferber olan öğrencilere şunu söylüyorum: Başınızı dik tutun çünkü seferber olmakta haklısınız, büyükleriniz aksini söylese de onurlu olan sizlersiniz ve ben sizlerle gurur duyuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

Benzer haberler

AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil

AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil

İsrail ordusu, bir savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle Akdeniz'e doğru füze ateşlediğini iddia etti

Gazze için yeniden yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na ilişkin açıklama

İsrail'in "casusluk" iddiasıyla alıkoyduğu 5 ve 7 yaşlarındaki kardeşler: Annem gelene kadar korkudan ağladık

İsrail'in "casusluk" iddiasıyla alıkoyduğu 5 ve 7 yaşlarındaki kardeşler: Annem gelene kadar korkudan ağladık
Fransız siyaset bilimci Guenole, Küresel Sumud Filosu alıkonulursa açlık grevine başlayacağını söyledi

Fransız siyaset bilimci Guenole, Küresel Sumud Filosu alıkonulursa açlık grevine başlayacağını söyledi
Almanya "kısıtlamaya rağmen" İsrail'e silah satmayı sürdürüyor

Almanya "kısıtlamaya rağmen" İsrail'e silah satmayı sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet