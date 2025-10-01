Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de hayatların risk altında bulunduğunu ve insani yardım ulaştırma konusunda beklemenin bir seçenek olmadığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil Fotoğraf: Mahmoud İssa/AA

Brüksel

Lahbib, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı.

Gazze'de her gün sivillerin çok ihtiyaç duydukları tıbbi yardıma ulaşmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Lahbib, dün AB'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın desteğiyle El-Ariş Limanı'na 94 ton tıbbi yardım gönderdiğini aktardı.

Lahbib, "Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil. İnsanların hayatları risk altında." vurgusunda bulunarak, Gazze'ye engelsiz insani yardım çağrısı yaptı.

