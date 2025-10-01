AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de hayatların risk altında bulunduğunu ve insani yardım ulaştırma konusunda beklemenin bir seçenek olmadığını bildirdi.
Brüksel
Lahbib, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı.
Gazze'de her gün sivillerin çok ihtiyaç duydukları tıbbi yardıma ulaşmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Lahbib, dün AB'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın desteğiyle El-Ariş Limanı'na 94 ton tıbbi yardım gönderdiğini aktardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lahbib, "Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil. İnsanların hayatları risk altında." vurgusunda bulunarak, Gazze'ye engelsiz insani yardım çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.