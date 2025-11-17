Dolar
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Zehra Tekeci Eser  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneyinde rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilirken, fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

