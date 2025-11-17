Dolar
Teknoloji

NASA ve SpaceX, Avrupa ile ortak yürütülen misyonun ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX şirketi, Avrupa ile ortak yürütülen Copernicus misyonunun ikinci uydusu Sentinel-6B’yi uzaya gönderdi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
NASA ve SpaceX, Avrupa ile ortak yürütülen misyonun ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı

Ankara

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, okyanus ve atmosfer gözlemleri için geliştirilen Sentinel-6B uydusu, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden dün yerel saatle 21.21’de fırlatıldı.

Sentinel-6B'nin, deniz seviyesindeki değişimleri hassasiyetle ölçerek fırtına ve kasırga tahminlerinin geliştirilmesine, altyapıların korunmasına ve deniz taşımacılığı gibi ticari faaliyetlerin desteklenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren uçuşun ardından uyduyla ilk temas Kanada'nın kuzeyindeki yer istasyonu üzerinden dün yerel saatle 22.54'te kuruldu ve tüm sistemlerin normal çalıştığı bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Programı'nın bir parçası olan uydu, NASA'nın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) ortak çalışmasıyla geliştirildi.

NASA Bilim Misyon Direktörlüğü'nden Nicky Fox, Sentinel-6B’nin, 2020'de fırlatılan Sentinel-6 Michael Freilich uydusunun görevini devralarak yüksek hassasiyetli deniz seviyesi ölçümlerini sürdüreceğini belirtti.

Selefi gibi, Sentinel-6B uydusunun da rüzgar hızları, dalga yükseklikleri, atmosfer sıcaklığı ve nem hakkında önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Sıcak bölgelerde yükselen deniz seviyesi üzerinden okyanusların ısınma dağılımını tespit edebilen uydu sayesinde kasırga oluşum süreçleri daha net anlaşılabilecek.

