İsrail ordusu, bir savaş uçağının "teknik arıza" nedeniyle Akdeniz'e doğru füze ateşlediğini iddia etti
Gazze'deki saldırılara katılan İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Akdeniz'e doğru füze ateşlediği, bunun "teknik bir arıza" nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiği aktarıldı.
- Küresel Sumud Filosu: Gazze'ye doğru devam, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz
- Avrupa'da birçok öğrenci, Küresel Sumud Filosu'nun başına bir şey gelmesi halinde boykot yapacak
- İsrail ordusunun taciz ettiği gemideki aktivistler yollarına kararlılıkla devam ediyor
- Küresel Sumud Filosu'ndaki gazeteci Çelik, Gazze yolunda son durumu aktardı
- Gazze sahilinde çocuklar vicdanımızı taşıyan Sumud filosunu bekliyor
- Küresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyor
Gazze'ye saldırılara katılan bir savaş uçağının Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerlediği Akdeniz'e doğru füze ateşlediği belirtilen açıklamada bunun "teknik bir arıza" nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail ordusunun konuya ilişkin soruşturma yürüttüğü kaydedildi.
Öte yandan, ordudan yapılan bir başka açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nun tamamıyla işgal edildiği duyuruldu.
Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, Netzarim Koridoru'nun güneyden geçişlere kapatıldığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 675 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 580’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 930 oldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.