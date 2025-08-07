Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sıcak baktığı ve bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde onaylanması beklenen Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planın detayları İsrail basınına yansıdı.
Netanyahu başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin tamamının işgaline ilişkin planı görüşmek için bu akşam toplanacak.
- Trump: (Gazze'yi tamamen işgal planı) Bu, tamamen İsrail'e kalmış bir durum
- BM: İsrail, işgale ilişkin UAD'nin tedbir kararına uymalı ve daha fazla işgalden kaçınmalı
İşgal planının bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.
İsrail basını, Netanyahu'nun sıcak baktığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da "yeşil ışık yaktığı" söylenen işgal planına ilişkin detayları paylaştı.
Basındaki haberlere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek.
Bölgedeki Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek.
İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak.
İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.
Uluslararası tepkileri önlemek için yardımlarla göz boyanacak
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyona yakın Filistinli zorla bir kez daha yerinden edilirken, uluslararası tepkileri önlemek için bölgeye yapılacak yardımlar artırılacak.
Yardımlar konusunda Trump devreye girecek ve Gazze'de yardım dağıtım noktaları 4'ten 16'ya çıkarılacak ve en az 1 milyar dolarlık yardım açıklanacak.
Bu 1 milyar dolarlık yardım, ABD ve diğer ülkeler tarafından karşılanacak.
Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi "ilhak etmeyeceğini" ileri sürdü
Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir grup Hindistanlı gazeteciyle bir araya geldi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Hamas'ın yok edilmesini ve tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesini" hedeflediklerini söyledi.
Netanyahu, İsrail'in "Gazze'yi ilhak etmeyeceğini" ileri sürerek, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" savundu.
İsrail Başbakanı, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" iddia etti.
Netanyahu'nun kabinesindeki birçok aşırı sağcı bakan, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini istiyor.
Bu bakanlar ayrıca 2005'te Gazze'de boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden inşasını talep ediyor.
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze'nin işgali planına ilişkin tutumunu "korkusuzca" dile getireceğini söyledi
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordu kurmaylarıyla değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye 22 aydır sürdürdükleri saldırıların hedefine ulaştığını hatta ötesine geçtiğini belirtti.
Netanyahu ile Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline ilişkin yaşadığı anlaşmazlığa ilişkin kamuoyu önünde ilk kez konuşan Zamir, tartışma kültürünün İsrail'in toplumu ile ordu kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.
"Korkusuz, objektif, bağımsız ve profesyonel şekilde tutumumuzu dile getirmeye devam edeceğiz. Subaylarımızdan da bunu bekliyoruz." diyen Zamir, "Hamas'ı ortadan kaldırma" ve İsrailli esirleri geri getirme hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
Zamir'in açıklamalarının, "stratejik tuzak" olarak nitelendirdiği Gazze’nin tamamını işgal planını görüşmek üzere yapılması beklenen Güvenlik Kabinesi toplantısının hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.
Gazze'nin yüzde 88'i işgal ve "tahliye emirleri" altında
Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip ve 2,3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'nin büyük kısmı işgal altında.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 88'i İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.
İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlıkla mücadele eden yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze'nin yalnızca yüzde 12'lik kısmına sıkışmış durumda.