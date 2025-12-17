Dolar
42.71
Euro
50.18
Altın
4,314.91
ETH/USDT
2,958.00
BTC/USDT
87,632.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Hanuka resepsiyonunda, kendisinin bugüne kadar İsrail'e en güçlü şekilde destek verdiğini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Hakan Çopur  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda Hanuka Bayramı'nı kutlayan çok sayıda Yahudi misafiri ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'deki Yahudilerle çok yakın ilişkileri olduğunu anlatan Trump, İsrail'e desteklerinin tam olduğunun altını çizerek, kabinesinde ve yakın çevresinde önemli pozisyonlarda çok güçlü Yahudi isimlerin olduğunu vurguladı.

"İsrail için çok şey yaptım, biz İsrail'i seviyoruz." diyen Trump, birinci başkanlık döneminde Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıyan kararı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini buraya taşıması gibi siyasi adımlarını hatırlattı.

"Bunların mümkün olduğunu kimse hayal bile edemezdi ve benden önce hiçbir başkan bunları gerçekleştirememişti." ifadesini kullanan Trump, İsrail'in güvenliği için her yıl milyarlarca dolar destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de ateşkesi sağladığını ve 59 ülkenin bu sürece destek verdiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da gerçekten bir barış var artık." dedi.

Konuşmasında İran'a yüklenen Trump, bu ülkenin nükleer kapasitesini "tamamen yok ettiklerini" savunarak, bunun İsrail'in güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD'deki İsrail lobisinin eskiden açık ara en güçlü lobi olduğunu ifade eden Trump, artık bu lobinin eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek, "Bu konuda dikkatli olmalısınız, eskiden daha güçlüydünüz." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifade verdi
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj, Türkiye ile ilişkilerinin mükemmel ve istikrarlı olduğunu söyledi
DMM, "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" iddialarını yalanladı
İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

Trump'tan, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı

ABD yönetimi, seyahat yasağı bulunan ülkeler arasına Suriye ile Filistin'i de ekledi

ABD Senatosundaki Demokratlardan, Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı

ABD Senatosundaki Demokratlardan, Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak
İsrail basınına göre, orduda toplu istifa olasılığı gündemde

İsrail basınına göre, orduda toplu istifa olasılığı gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet