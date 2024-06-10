60 saniyede ekonomide bugün (10 Haziran 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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👩💼Türkiye'de işsizlik oranı geriledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 10, 2024
💵4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
📝Ticaret Bakanlığı ekiplerinden bayram öncesi denetim
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/ZFqyKelOgF