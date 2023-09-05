60 saniyede ekonomide bugün (05 Eylül 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji merkezi mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) September 5, 2023
🇹🇷🇯🇵Türkiye ile Japonya arasında yatırımların artırılması için imzalar atıldı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/WX0XteH9th